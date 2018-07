Seadus paneb tahtevastase haiglasse paigutamise ja inimesele nõusolekuta ravimite manustamise ühte patta.

Tiiul (nimi muudetud) põeb nii luululst kui ka isiksuse iseloomujoonte rõhutamise häiret, mis tähendab ohjeldamatuid ambitsioone ja kärsitust.

Tänavu aprillis toimetasid Tiiu abikaasa ja isa ta haigla valvetuppa ning Tiiu jäi taas haiglaravile. Kliinikum leidis, et Tiiu luululist häiret on vaja ravida pikaajaliselt ja haiglas kuna kodus see ei õnnestu. Kliinikum esitas mai lõpus Tartu maakohtule avalduse, milles palus luba paigutada Tiiu tahtest olenematule 40päevasele ravile.

