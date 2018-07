Esmaspäeval kohtuvad Soome pealinnas Helsingis USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin. Ettevaatlikuks teeb see, et keegi peale asjaosaliste endi ei tea veel täpselt, millest juttu tuleb ja seda võib vaid oletada. Kas ja kuidas kahe võimsa liidri kokkusaamine võib otseselt Eestit mõjutada, uurisid "Seitsmesed uudised" välispoliitika asjatundjalt Erkki Bahovskilt.

"Võibolla see NATO tippkohtumine võttis pinged ära," avaldas Bahovski lootust. "See, et Trump olevat pressikonverentsil rääkinud, et ta räägib Putiniga võimalusest lõpetada NATO ühisõppused Läänemerel, siis ta tegelikult otsesõnu seda ei öelnud. Ta lihtsalt ütles, et me räägime nendest asjadest Putiniga."