USA president Donald Trump, kes on parasjagu ringreisil Euroopas, nimetas Šotimaal antud intervjuus Euroopa liitu USA vastaseks. "Ma arvan, et meil on palju vastaseid," ütles Trump pühapäeval antud intervjuus. Ta selgitas, et kuigi seda ei oskaks Euroopa liidust arvata, on nad kaubanduse valdkonnas USA-le vastaseks. Trump lisas, et teatud aspektides on ka Venemaa USA vastane, samuti majanduslikus mõttes Hiina.

"Aga see ei tähenda, et nad on halvad. See ei tähenda midagi. See tähendab, et nad on konkureerivad. Nemad tahavad hästi hakkama saada ja meie tahame hästi hakkama saada," seletas Trump.

Küsimusele, miks tõi Trump vastastest rääkides esimesena välja just Euroopa liidu, vastas president, et Euroliit on väga keeruline. Trump täpsustas, et mitmed Euroopa liidu riigid on Ameerikat kaubanduslikus mõttes ära kasutanud ning paljud NATO-s olevad riigid ei ole enda arveid maksnud.