Jaak Joala fänniklubi kolmandal kokkutulekul seisatab mu kõrval tagasihoidlik naine ja küsib veel tagasihoidlikumalt, kas mu kõrval on vaba koht. Vene keeles. „Loomulikult,” vastan. Korraga tundub, et ta pole vist kohalik elanik. Julgen küsida. Moskvast, tuleb lihtne vastus. Moskvast! Sõitnud nii kaugelt Nõmme kultuurikeskusesse kokkutulekule, et umbkeelsena esinejaid kuulata.