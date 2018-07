Gröönimaa läänerannikul tuli osa Innaarsuiti küla elanikest evakueerida. Nimelt triivis neljapäeval kohale hiiglaslik jäämägi, ähvardades hiidlainetega, mis võivad terve küla maa pealt pühkida.

Külarahva kinnitusel on sealkandis jäämägesid varemgi nähtud, kuid mitte kunagi pole need olnud nii kohutavalt suured. „Ja kunagi pole jäämägi tulnud nii ranniku lähedale. Selles on auke ja pragusid, mis viitavad, et mägi ähvardab laguneda. Külarahvas on hirmul, seda võib lausa õhus tunda,“ ütles 180 elanikuga küla elanik Susanna Eliassen kohalikule ajalehele Sermitsiaq. Ta lisas, et loodetavasti tuule suund muutub ja jäämägi purjetab eemale.

„Suurte jäämägedega on tõesti see häda, et need ei sula sageli rahulikult ookeani. Neil on kombeks laguneda, ja see on ohtlik, juhul kui tohutu jäämägi on nii ranniku lähedal,“ lausus Columbia ülikooli ilmastikuteadurJoerg Schaefer ajalehele New York Times.

Gröönimaa politsei esindaja Lina Davidsen ütles Taani riigiringhäälingule, et kui 100 meetri kõrgune jäämägi jõudis kohale, tuli välja kuulutada eriolukord. „Kõik ranniku lähedal elavad inimesed viidi kõrgemale, et nad ei satuks hiidlaine ohvriks, kui jäämäelt hakkab suuri panku langema,“ lausus ta. Rannikul on ka küla elektrijaam ja kütusevarud. Politsei soovitas paadidki turvalisemasse kohta viia. „Kui elanikud jäävad nendest ilma, siis ei pääse nad enam merele kalastama ja jäävad oma peamisest rahaallikast ilma,“ nentis politseiinspektor Gideon Quist ajalehele New York Times.