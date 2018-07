13. ja reede polnud Donald Trumpile kuigi õnnelik päev. Samal ajal kui president istus kuninganna Elizabeth IIga Windsori palees teed jooma, läks Washingtonis mikrofonide ette asejustiitsminister Rod Rosenstein. Ta teatas, et Columbia ringkonna suur vandekohus süüdistab 12 Venemaa armeeluure ohvitseri ja teenistujat räiges sekkumises Ühendriikide presidendivalimistesse. Osa neist varastas konfidentsiaalset infot, osa aga levitas seda. Rod Rosensteini koostatud 29-leheküljelises kokkuvõttes märgitakse, et eriprokurör Robert Muelleri meeskonnal läks korda välja selgitada, et need inimesed murdsid lahti Demokraatliku Partei meiliserverid, avalikustasid sealt leitud kirjad ja pääsesid ligi ka valimisnimekirjadele. Donald Trump sai teada süüdistusest nädalapäevad varem, tema Venemaa kolleeg Vladimir Putin aga juba üle aasta tagasi. Enamik 12 süüdistatust töötab Moskvas Vene armeeluure krüptograafikeskuses (väeosa 26165) Komsomoli prospektil, kaks aga Himkis Kirovi tänaval väeosas 74455. Riias tegutsev Vene dissidentajakirjanike portaal Meduza märgib, et tegemist on ilmselt eksitusega. Nimelt on see väeosa Moskvas Svoboda tänaval. USA vastu peetavat kübersõjaoperatsiooni juhtis väeosa 26165 ülem Viktor Netõkšo.

X-Agent tegevuses

Kolm nuhki – Sergei Morgatšev, Nikolai Kozatšek (tema on ka Kazak või blablabla 1234565), Pavel Jeršov ja Aleksandr Ossatšuk koostasid ja kasutasid programmi X-Agent (kuigi pigem oli selle väljatöötaja kurikuulus häkkerirühm Fancy Bear, mida on alati seostatud Venemaaga). Rünnati rohkem kui 300 Demokraatliku Dartei rahvusliku komitee ja Hillary Clintoni valimisstaabiga seotud inimese arvuteid. Neile saadeti Google'i turvahoiatusega võltsitud kirju, milles peituva viiruse abil saadi Clintoni kampaaniameeskonna juhi John Podesta arvutis ligi umbes 50 000 postitusele. 2016. aasta aprillist juunini salvestas X-Agent kümmekonna juhtiva demokraadi arvutil tehtut. Andmed saadeti Vene luure üüritud serverisse Arizonas ja mitmel poole mujalegi maailmas. Serverite üüri eest tasuti seadusevastaselt hangitud või enda kaevandatud krüptorahaga. Samuti saadi ligipääs Clintoni kampaania finantsdokumenditele ja paljudele teda kahjustavatele paberitele, mis puudutasid 2012. aastal USA konsulaadile Benghazis tehtud kallaletungi. Clinton oli sel ajal välisminister ega reageerinud vahejuhtumile kõige targemalt. Pärast teid, ma`am: Trump koos kuninganna Elizabeth IIga teel teejoomisele. Täpselt sel ajal paiskus maailma pommuudis Vene internetinuhkidest. (AFP/Scanpix) Guccifer 2.0 Väeosa 74455 kaks töötajat tegid lehekülje DCLeaks ja sellel hakkas väidetavalt Rumeenia päritolu häkker Guccifer 2.0 saladokumente levitama. Neid saadeti edasi ka Wikileaksile, lootes neile vastukaja kogu maailmas, aga eriti Ühendriikides enne presidendivalimisi. Venemaa ajaleht Kommersant kirjutab, et Ühendriikide ametiisikud on varem andnud mitmel korral märku, et saavad Venemaa territooriumil internetiliiklust jälgida ja neil on sealsetes riigiasutustes informaatorid. Kommersant vihjab, et sealtkaudu saigi Muelleri komisjon täpse teave Vene armeeluurajate kohta. Tegelikult näib see olevat üsna lihtne. Väljaanne The Bell kirjutas juba eelmise aasta detsembris, et FSB major Dmitri Dokutšajev vahistati süüdistatuna riigireetmises. Nimelt andis ta koos kolme kaasosalisega CIA-le ülevaate, kes ja kuidas ründas USA presidendivalimiste eel Demokraatliku Partei servereid.