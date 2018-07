Uus nädal tõotab tulla igati suvine: jagub nii kuumust kui päikesepaistet. Nädala teises pooles jõuavad Eestisse vihmahood, kuid kuumakraadid jäävad sellest hoolimata püsima. Esmaspäevaks tugevneb Botnia lahe kohal kõrgrõhkkond ja laieneb Läänemere poole ning selle servas on meil ilm sajuta. Ida- ja kirdetuul on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 14..18, päeval 25..29°C, jahedam on meretuulega rannikul. Esmaspäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee) Teisipäeval püsib Euroopa põhjaalade kohal kõrgrõhuala ja ulatub servaga Läänemere äärde. Samal ajal jõuab Ukraina kohale madalrõhkkond ja survestab oma põhjaservaga Balti riike ja kirdetuul muutub tugevamaks. Niiskust on vähe ja taevas laialdaselt selge ning ilm sajuta. Idakaarest jätkub südasuviselt sooja õhu juurdevool. Kirdetuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 14..18, päeval 26..30°C, meretuulega rannikul on jahedam. Teisipäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval jääb madalrõhkkond Ukraina kohale tiirlema, aga selle serva mööda võib pisut niiskust ka meile jõuda. Öö on veel selge ja kuiv. Päeval kerkib üles pilverünki ja vihma võimalus suureneb mandril 25%-ni, äärmises idaservas 50%-ni. Kirdetuul on võrdlemisi tugev. Öö on sajuta, päevaks lisandub niiskust ning suureneb vihma võimalus (~25%, Kagu-Eestis ~50%)ja on äikeseoht. Õhutemperatuur on öösel 14..18, päeval 25..30°C, jahedam on kirdetuulele avatud rannikul. Kolmapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeval liigub madalrõhkkond Valgevene kohale ja selle loodeserv laieneb jõulisemalt Eesti kohale ning selle vihmapilved laienevad Eesti idaservast edasi lääne poole, on äikeseoht (saju võimalus 50%, Kagu-Eestis kuni 75%, vaid Lääne- ja Loode-Eestis on väiksem - ~25%). Saartel võib ilm sajuta püsida (saju võimalus 10-25%). Puhub võrdlemisi tugev põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 25..30°C. Reede tuleb madalrõhkkonna servas vihmahoogude (saju võimalus 50-70%) ja mõõduka põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 14..19, päeval 23..29, sajuhoogude all langeb 20°C ümbrusse.