Hea lugeja, sa oled minust just praegu ühe väga olulise teadmise võrra rikkam. Selle artikli kirjutamise ajal ei tea ma veel, kas Moskvas peetud jalgpalli-MMi finaalmängu võitis Prantsusmaa või Horvaatia. See-eest võin kohe öelda, et mulle pole see selle suve kõige olulisem sõnum maailma spordis.

Huvi renessanss köitis paar aastat tagasi ja selle põhjustaja oli ainuisikuliselt praeguseks 25aastane New Yorgi äärelinnakutt Mike Korzemba, kelle YouTube'i kanalile sattusin juhuslikult. Laias laastus on ta suvaline Aadu, kes istub oma toas laua taga kaamera ees ja pajatab NBAst: liiga jõujoontest, huvitavatest mängijatest, aga ka põnevatest seikadest ajaloos. Ja ta teeb seda kõike nii neetult põnevalt, et ma olen kahe aasta jooksul ära vaadanud kõik tema kümneminutised videod, mida lisandub igal nädalal kaks-kolm tükki, ning ka suure osa varem üles laaditud taiestest.

Iseenesest on see juhus, et just too New Jersey nooruk mind kättpidi NBA maailma tagasi talutas. YouTube on ju täis kümneid, kui mitte sadu tuhandeid jutlustajaid, kes jagavad tarkusi mingi nende silmis olulise nišivaldkonna kohta, näitavad jüngritele enda argielu, või ajavad lihtsalt pisut lolli, aga tihtipeale üsnagi meelelahutuslikku juttu. Kui tuua see kodukamarale, siis kõlbab Eesti juutuuberite iseloomustamiseks ilmselt levima hakanud nali, et olematu jälgijaskonnaga tegijad keskenduvad videokanali arendamise asemel rohkem sellele, kuidas ettevõtetelt tasuta nänni nuruda.

Aga lõppude lõpuks on igale don Quijotele olemas vähemalt üks Sancho Panza, kes talle truult järgneb. Nii et ka olematu jälgijaskonnaga videotegija mõjutab kindlasti kellegi maailmapilti ja tõekspidamisi. Eesti meediassegi on jõudnud kurvad uudised sellest, kuidas tuntud juutuuberid või nende järgijad on läinud ägeda sisu eesmärgil tehtud hulljulguste tõttu teise ilma. Eestis pole vähemalt mulle teadaolevalt midagi sellist juhtunud, kuid aeg-ajalt kodumaises YouTube'i sektsioonis ringi uidates jääb silma esmapilgul süütuid ohukohti. On tegelasi, kes jutustavad oma vaatajatega samal ajal roolis olles või filmivad autot juhtides ennast või esiaknast avanevat vaadet.

Millal hakkab piisavalt hirmus?

Olukorras, kus roolis kõrvalise tegevusega politseile vahele jäävate inimeste arv kasvab eksponentsiaalselt, võib selline eeskuju liiklusohutuse tuleviku seisukohast olla sildupõletav. Rääkimata neist sadadest ja sadadest lapsevanematest, kes iga päev oma võsukesi ühest punktist teise transportides kasutavad samal ajal nutiseadmeid.

Minagi pole sellest patust puhas. Olen aastate jooksul taskus surinat tundes ikka ja jälle telefoni järele kobanud. Pöördepunkt oli eelmine aasta, kui olin osaline liiklusõnnetuste põhjusi lahanud telesaates. Selle käigus sain põhjalikult selgeks, et inimlik kaitserefleks „minu lähedastega seda ju ei juhtu“ ei toimi liikluses. Erakordselt traagiliste tagajärgedeni võib viia ka naermaajavalt kerge eksimus.

Paari aasta eest külastasin meie suure naaberriigi pealinna ning soovisin äärelinnas võtta takso. Peagi leidsin taksopeatuse, kus seisid neli-viis väsinud väljanägemisega autot, kelle juhid tegid aega parajaks kambakesi suitsu kimudes. Astusin peatusele lähemale, kuid järsku jooksis mul üle selja hirmujudin. Nimelt võtsid taksojuhid maast pudelid ja kummutasid suitsu kõrvale humalavett. Võib-olla oli see alkoholivaba õlu. Võib-olla olid õiged sohvrid läinud soojal suvepäeval jäätist ostma ja jätnud kamraadid lihtsalt autosid valvama. Vabandavaid põhjusi võib olla kümneid, kuid tekkinud ebamugavustunne igatahes välistas hetkega võimaluse, et oleksin sealt takso võtnud.