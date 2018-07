Briti väikeettevõtluse minister Andrew Griffiths teatas pühapäeval tagasiastumisest. Põhjuseks tema ahistavate sõnumite väljatulek, mida ta kahele baaridaamile tuhandete kaupa saatis.

Väljaanne Mirror paljastas, et Griffiths saatis baaridaamile Imogen Theharne'ile (28) ning tema sõbrale 700 naela ja pakkus välja, et ta võiks rentida korteri, et nad saaksid kohtuda ja seksida. Muide, 47-aastane minister sai alles aprillis isaks. Veel tahtis Griffiths, et naised neile paljastavaid videoid saadaks. Oma sõnumites kirjeldas ta aga, kuidas ta nendega seksida tahaks.

Kui mehe teod päevavalgele tulid, ütles Griffiths, et tal on väga häbi ja ta kavatseb abi otsida.