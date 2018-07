Lausa lust on selliste tsitaadide najal haarata labidas ning kaevata kogu aiamaa üles. Või tassida kandikut täis õlut kuumal suvepäeval ja teenindada neid turiste, kes meie armsat vanalinna külastavad. Tunnipalk on peaaegu olematu, väsitav ja pikk päev seljataga ning ainuke päikesekiir on vahetuse lõppedes jootraha. Aga paistab, et nüüd tahetakse seegi pisku ära võtta. Elu tuleb Eestis ikka võimalikult raskeks teha.

Uskusin naiivselt, et poliitikud on Eesti rahva ausad ning truud esindajad ja teevad kõik selleks, et meil oleks hea siin Maarjamaal elada. Noortele, kes on meie tulevik, peaks lausa teid rajama kauni tuleviku nimel. Aga ju ma siis eksisin. Iga poliitikuga seostub mingi maksudega skeemitamine või skandaal. Ja loomulikult kõik nad eitavad seda. Selle asemel, et ise ausalt makse maksta, mõeldakse välja, kuidas tublidel noortel nahk üle kõrvade tõmmata.

Jootraha pealt makse maksma hakates, garanteerivad poliitikud vaid iseendale paremad sotsiaalsed tagatised. Tuleb ju täita riigikassat, et endale parem kompensatsioon ja pension saada ajaks, mil Riigikogust lahkutakse. Pole neist otsustajatest vist ise elus kordagi teeninduses töötanud, ega kokku puutunud selle ameti võlude ja valudega. Samas ollakse väga targad seadusi vastu võtma teadmata, kuidas see tegelikult mõjutab kogu teenindussfääri. Kuradile minge - enne kui vaestelt võtate viimasegi sendi, vaadake oma kukrud üle, mida maksumaksja rahaga täidate!

Swissoteli grupi tegelinskid ei ole just kõige adekvaatsemad testloomad. Carel oleks võinud minna kuhugi pisikesse pubisse Lasnamäel või Nõmmel ning uurida sealsetelt teenindajatelt palju neile päeva lõpuks kätte jääb. Ta küsis kõige jõukamatelt, palju nad teenivad. Tegi mõned arvutuskäigud ja otsustas, et kõik teenindajad saavad sama jotsi. Päriselus asjad nii ei ole. Tean omast käest, et on päevi, kui sai koju mindud ainult euroga. Vahest ei saanud sentigi. Ja see üks euro tegi ikka väga õnnelikuks. Nagu laulusõnadki ütlevad: "Üks väike rõõm las olla igas päevas". Just see pisike jots oli kunagi ka minu rõõm.

Teenindustöö ei ole nii kerge, kui see pealtpoolt paistab.

Tassida kandikuga ette jooke, võtta tellimusi ja naeratada igale kliendile. Väga palju jääb siiski kliendi silmale nägemata. Sama hästi võiks ju öelda, mis viga Riigikogus töötada - passid päev läbi laua taga ja virised. Või istud hoopis koos Toobaliga saunas. Tundub ju imelihtne.

Eestis on teenindaja peamiselt noor, kes püüab kooli kõrvalt endale veidikenegi elu lihtsamaks teha ja lisaraha teenida, et ei peaks elu lõpuni õppelaenu tagasimaksmise all rügama. Niigi on üsna keeruline töö ja kooli vahet pendeldada. Teadmine, et päeva lõpuks saab kokku kinopileti ja Michi nuudlite raha, pakub suurt rahuldust. Teenindaja ei teeni miljoneid ja see 300 eurot kuus ei pea sugugi alati paika. Jootraha toetab ka õppelaenu tagastamist. Noor ei läheks ju Eestist minema, kui kodus hea elu oleks. Kahju, et meie poliitikud ei saa sellest aru. Nad pigem virisevad ja imestavad, miks me helge tulevik Maarjamaalt lahkub. Ise te ajate nad ju minema!

Minu jaoks on jootraha tänu hea teeninduse eest.

Piisab ju tegelikult aitäh ütlemisest, aga siiski mõni klient on heldem ja usub, et ettekandja või kelner on oma 50 senti ära teeninud. Eestis pole see 10% arvest jootrahaks, eriti inimesteni jõudnud. Miks te tahate siis selle piskugi mult ära võtta? Tiina Normak väidab, et jootraha on hea teeninduse eest saadud tasu. Mina arvan, et jots on kompliment tehtu eest. Sel juhul tuleks ka tänavamuusikuid nöörima hakkama. Kitarrikarpidesse ja mütsidesse saab loobitud taskupõhjast leitud münte pidevalt. Ja kui kodutule münte anda, siis kerjamine on ju ka sellisel juhul töö, mis tuleks maksustada. Paneme mupo tänavanurgale kalkulaatoriga seisma. Või las need ametnikud rabavad oma pikkade näppudega neid higiseid viie euroseid, mis strippari püksikute vahele on topitud.

Näib, et teenindajaid karistatakse hea töö eest.

Aga eks vanasõnagi ütleb, et ükski heategu ei jää karistamata. Ja kui see seadus võetaksegi meie "tarkade" ja ahnete poliitikute poolt vastu, siis ei ole varsti enam kedagi, kes neile koogutades kallist veini restoranis kallab, naeratab või kuulab purjus kliendi jauramist. Meil tekib tööjõu puudus, sest keegi ei taha enam kelneri või baarmani tööd teha.