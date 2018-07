Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 16. juuli valik.

PLUSS

Eesti odamehed näitasid vägevaid kaari. Magnus Kirt sai peaaegu kätte maagilise 90 meetri joone, Tanel Laanmäe täitis EM-normi. Kirt paugutas Rabati Teemantliiga etapil uueks Eesti rekordiks 89.75 ning kinnitas spordisõpradele taaskord, et on augustikuisel EMil selge medalisoosik. Viimasel ajal ohtralt tervisemurdega kimpus olnud Laanmäe sai Tšehhis kirja 82.36 ning lisarõõmu pakub tõik, et tema soorituses oli veel varu.