Talupidaja Heidi Hanso sai loomasõpradelt kriitikat, kui reklaamis sotsiaalmeedias oma supitegemise töötuba. Kriitikanooled lendasid tema suunas üleskutse juures kasutatud pildi pärast.

"Kust tuleb liha päriselt? Millist elu elab vabajooksukana ja kuidas maitseb supp, mis valmistet päris lihast? Tule #ilandsound söögialale ja võta osa Pajuvärava kukesupi töötoast!" kirjutab Hanso pildi juures, kus tal mõlemas käes supiks minev lind.

"Selliseid pilte ei soovita väga riputada. Austusest looma/linnu vastu. Seda suppi küll süüa ei taha. Head isu," kirjutab üks pahane jälgija. "Heidi Hanso kindlasti kinnitab, et nood linnukesed on elanud 1938402x parema elu kui need talleggi või kelleiganes “toodetud” linnud, kelle liha me rõõmsasti sööme. Minu jaoks pole häiriv vaatepilt sest ma tean et liha, mida meie pere poest ostab, jõuab sinna väga koledal viisil ning nende loomade elu pole tore olnud. Mõne jaoks on rõve ka näha kana jooksmas ja siis süüa seda maitsvat tervist täis muna, mis see “vaene linnuke meie jaoks munenud on”," vastab talle teine kommenteerija.

Heidi ise kirjutab, et teebki töötube selleks, et inimene teaks, kust ja kuidas liha tuleb. "Et see ei tule poest pakist, et see lind on elanud kõige paremat võimalliku liigiomast elu ja et need inimesed, kes liha söövad, oskaksid hinnata seda tööd ja protsessi, kuidas see kõik päriselt käib ja tarbiksidki vähem liha ja valiksid vabakasvatatud, mitte "tehase" toodangut," kirjutab Heidi vastuseks ja küsib järgmises kommentaaris, mille poolest on restoranis ilusti taldrikule laotatud kanafilee parem. "Sest ta on sinna ilusasti paigutatud ja juba surnud? Aga palju ilusam on kui kanal on hea kodu kus ta saab elada kana elu ja surra võimalikult humaansel moel. Kui et see filee mis sinu nina all on eelnevalt mitu kuud sunniviisiliselt nuumatud ja seejärel piineldes ka tapetud."