Kui tavaline see on, et korraga on kasutuses mitu lava? “See oleneb graafikust, tavaliselt ongi kaks või kolm lava. Olen töötanud ka tuuride juures, kus on kolm lava,” sõnab Ron. “Lavasid ehitab kolm erinevat meeskonda, kes iga lavaga koos reisib. Nende töö ongi see püsti ja valmis panna.”

“Meil on 20 produktsiooniveoautot, millega tuleb kohale kogu heli-, valgus- ja videotehnika. Lisaks on 16 veoautot lavakonstruktsioonide jaoks,” paljastab Ron. “Meil on kasutuses kaks lava – üks on praegu siin Tallinnas, teist pannakse samal hetkel üles Oslos. Tallinna lava võetakse teisipäeval maha ja see liigub edasi Götebrogi meie Euroopa tuuri viimasesse kontserdipaika.”

Kõige lahedamaks Guns N' Rosesi lava juures peab Ron seda, et selle on ehitanud Belgia firma Stageco, kes on lavasid ehitanud ka Rolling Stonesile, AC/DC-le ja Madonnale. “Selle lavaga on üsna lihtne reisida, selle saab kiiresti üles panna. Lisaks kannatab see palju raskust ning on väga tuule- ja ilmastikukindel,” kiidab Chamberlain. Kõige raskem on lavaehituse juures aga maapinnaga hakkama saamine. Tuleb alati olla kindel, et maapind on piisavalt hea, et lava saaks ehitada tavapärase kõrgusega. “Selleks, et inimesed hästi näeksid,” selgitab Ron.

Lava on umbes 21 meetrit lai, seal on erinevad platvormid bändiliikmetele ja ka LED-ekraanidest koosnevad trepid.

Kuidas mehele aga Tallinna lauluväljak meeldib? “Ma armastan seda kohta! Mulle räägiti ka selle koha ajaloost ja ma tahaksin väga kõiki neid lauljaid siin ühel päeval näha. Lauluväljak on väga ilus koht,” ütleb Ron. “Mulle meeldib, et see pole lihtsalt lame kontserdiplats – lamedal platsil näeb bänd ainult publiku päid, aga nüüd näeb ka kehasid. See on neile hoopis teistsugune kogemus.” Ron on varemgi Tallinnas erinevate kontsetide juures töötanud, kuid lauluväljakul sai ta esmakordse kogemuse.