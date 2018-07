Laupäeval esietendus maanteemuuseumis Teater Must Kast etendust „Mowgli“. Kes Rudyard Kiplingu jutustusi „Mowgli“ on lugenud, on saanud kätte maigu, millest etendus räägib. Lugu karvutust džunglipoisist Mowglist, kes end hundiks peab ja džungli kurjusega võitleb. Vaata galeriist, milliseid emotsioone etendus pakkus.