Homme kohtuvad Helsingis Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin. Õhtulehe reporteri sõnul on Helsingi päev enne kohtumist vaikne ning ainult tänavatel sagivad ajakirjanikud ja kaameramehed annavad märku, et midagi suurt on toimumas.

„Ei saa öelda, et pühapäeval valitseks Helsingis turvahullus,“ kirjeldab muljeid Õhtulehe reporter Maarit Stepanov. „Tõsi, saabudes laevaga sadamasse, võib merel silmata sõjalaevu, kuid reisijana terminali jõudes puudus vähemalt hommikul dokumendikontroll. Küll aga kontrolliti reisijaid pisteliselt koridoris, kus seisis selleks kümmekond politseinikku ja tolliametnikku.“

Linn ise paistab silma vaikusega, nagu pühapäevale omane. Tippkohtumist kui sellist, tuletasid meelde tänavatel kaamerate ja mikrofonidega ringisiblivad ajakirjanikud. „Presidendi lossi ees ja mitmel pool mujalgi võis silmata telke. Mõnes kohas olid üles seatud ka juba valgustus ja kaamerad. Mitmed kesklinna tänavad on aga kinni pandud ning, nagu mõned kohalikud muhelesid, on tõepoolest kaevuluugid kinni keevitatud.“