Täna toimuval Missis Estonia 2018 finaalist võtab osa ka Ithaka-Maria Harito (endine Rahula), keda üldsus tunneb suurepärase muusikakirjutaja ja lauljana.

Ithaka Maria on vahepeal olnud mõnda aega suurema publiku eest varjul, sest tema perre sündis vahepeal veel kaks last. Hetkel on siis kaunis naine 16-aastase ja nelja-aastase tütre ning kolme-aastase poja ema.

Kui uurisime, miks ta otsustas missiste valimistel osaleda, siis vastas Ithaka Maria, et soovis oma ellu mingit kardinaalset muutust ja teisalt tõestada iseendale, et see väike tüdruk on tema hingesopis ikka veel alles, kes kunagi tahtis end printsessina tunda.

Ithaka-Maria on suurepärane näide sellest, et iga lapse saamisega kasvab naine hingeliselt mäekõrguse võrra suuremaks, targemaks ja ilusamaks.

Kae meilusaid pilte ja videot Ithaka-Mariast!