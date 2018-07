„Pöördumises märgitakse, et komisjoni ettepanek põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamise osas valmistab pettumust, sest Balti riikide tootjate toetuste tase jääb ka tulevikus alla 80% taseme võrreldes ELi keskmisega, ilma et oleks lootust olukorra märkimisväärseks paranemiseks järgmise eelarveperioodi lõpuni. Eesti, Läti ja Leedu põllumehed ei suuda mõista, miks peaksid otsetoetused ka tulevikus liikmesriikide vahel 2–3 korda erinema,“ tutvustas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus kolme riigi esindusorganisatsiooni keskset seisukohta.

Kirjas märgitakse ka, et Balti riikide jaoks on väga oluline olnud maaelu arengu poliitika, mis on panustanud nii maapiirkondade majanduse elavdamisse kui ka põllumajanduse keskkonnameetmetesse. „Maaelupoliitika vahendite kärpimine on vastuvõetamatu,“ rõhutavad kirjale alla kirjutanud üheksa põllumajandusorganisatsiooni juhid.