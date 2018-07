Politsei teab, et käes on suvised pidustused. Et neid jätkuvalt nautida saaks, kutsub politsei üles pidama mõistlikku piiri nii kiiruse kui ka alkoholiga. „Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse,“ teatab politsei pressiteates.