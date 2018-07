"See kõik oli nii sürreaalne ja ebareaalne. Ma lihtsalt vaatasin ringi. Ja see vaade... see oli megailus! Ulme kogemus!" õhkab ta.

Uudo ütleb, et lennukiga üles lennates tal hüppe ees mingit hirmu polnud. "Oli lihtsalt elevus ja hulljulge tunne, et lähme teeme selle asja ära. Kui ma lennukist välja astusin ja alla vaatasin, siis natuke keerles. Siis ma vaatasin, et okei - ma lendan, vau! MIda?" kirjeldab Uudo oma tundeid.

Kas Uudol oli ehk ka kahju, et tema esimene langevarjuhüpe oli just tandemhüpe, kus ta on instruktori küljes kinni?" Ei olnud kahju. Ma olen väga tänulik, et see tehtud sai ja esimeseks hüppeks vahet pole. Nüüd ma tean, et kindlasti hüppan ma veel ja veel."

Mõni päev tagasi rääkis Uudo Õhtulehele, et langevarjuhüpe on olnud tema ammune unistus. "Kohtusin Parasummeri meediaesindaja Keiu Virroga ning kuidagi sattus jutt sellele, et mul oli just langevarjuhüppe kinkekaart kehtivuse kaotanud." Kinkekaardi sai Uudo sõpradelt sünnipäevaks. "Ema kardab natukene selliseid asju, ta hoiab oma lapsi, mitte ei saada neid taevast alla hüppama," rääkis Sepp.

"Olin nii kurb, et ei jõudnud hüppama minna, sest kuigi kaart kehtib aasta, olin alguses kaitseväes, siis tuli kohe otsa saade "Eesti otsib superstaari" ning pärast seda jooksvad tegevused," selgitas Uudo, miks võimalus toona kasutamata jäi.