"Eestile on suur privileeg saada meie sajandal juubeliaastal Vestfaali rahu auhind meie panuse eest Euroopa demokraatlikku ja rahulikku arengusse,“ lausus president Kaljulaid täna Münsteris pidulikul auhinnatseremoonial.

"Auhinda vastu võttes mõtlen Narvale, Euroopa Liidu piirilinnale, mis hävitati sarnaselt Münsteriga Teises Maailmasõjas, kuid mida erinevalt Münsterist ei ehitatud uuesti sarnasena üles,“ lausus Vabariigi President. "Nüüd kui Narva pürgib Euroopa kultuuripealinnaks, on meil võimalik seal jälle taastada varasem euroopalik pärand, kui mitte arhitektuuris siis vähemalt vaimus,“ lisas president Kaljulaid.

Auhind loodi Vestfaali rahu 350. aastapäeva tähistamiseks, mis ning seda antakse iga kahe aasta tagant neile, kes on andnud panuse Euroopa ühtsuse hoidmisse. Sellel aastal said auhinna Eesti, Läti ja Leedu.Vabariigi President on otsustanud toetada Eesti auhinnarahaga Eesti Agrenska Fondi ja Kiusamisvaba Kooli tegevust.

"Meil on õnn elada ajal ja kohas, kus rahust rääkides peame eelkõige silmas turvatunnet. Kahjuks ei jagu turvatunnet alati kõikidele võrdselt. Mõlemad toetust saavad organisatsioonid aitavad meie nõrgemaid ja haavatavamaid - raske puudega noori ja nende peresid ning koolikiusamise ohvreid. Nad tegelevad sellega silmapaistavalt hästi ning nii võime uskuda, et kui praegune noor põlvkond täisikka jõuab, on neid probleeme üksjagu vähem," põhjendas president Kaljulaid.



SA Kiusamisvaba Kool tegeleb 2012. aasta lõpust Eesti koolides kiusamise vähendamise nimel ning kasutab selleks Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud KiVa programmi, mis on Eestis tänaseks jõudnud 50 kooli.



Eesti Agrenska Fond on nõustamis- ja arenduskeskus puuetega lastele, noortele ja nende peredele. Nii laagrite korraldaja kui ka raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse pakkujana on fond üks valdkonna suurimaid tegijaid Eestis, võimaldades puudega last hooldavatele peredele vajalikke puhkusevõimalusi.