Alko1000 toidupoed tegelevad tegeleb sortimendi laiendamisega ning kohe on plaanis avada uued A1000 Marketid Viljandis ja Narvas. Ometi avatakse tänavu esialgu plaanitud 15 poe asemel vaid kaks.

A1000 Marketi juhatuse liige Tarmo Lauring selgitas Ärilehele, et rohkem poode sel aastal avada ei saa, sest kaubanduspindadega on kitsas, kuigi töötatakse veel selle suunal, et laieneda.

„Meil läheb hästi, külastajate arv ning sellega koos ka käive kasvavad igakuiselt,” rõõmustas Lauring, kelle sõnul oli rahvaketi tegemine õige.„Praeguseid valikuid ja üha kasvavaid toidukaupade hindu vaadates, mis on meie jaoks mõistmatult kõrged, oli see täpselt see, mida klient vajas,” rääkis ta.

