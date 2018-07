Veesaar märkis, et on lisaks lavapartneritele ka mitmesse teise näitlejasse armunud olnud.

Veesaar tunnistas Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et ta on laval korduvalt armunud, aga küsimus on lõpuks selles, kas need tunded jäävad lavale või kanduvad ka pärisellu üle.

"Ma nägin kaugelt teda, lihtsalt vahtisin seal. Võtsin ka ühe moosipalli ja kohvi ja keel oli ripakil," naeris Veesaar. "Aga ma vist ei öelnudki talle seda kunagi. Ma lihtsalt vaatasin. Ma imetlesin teda ka näitlejana. Ta oli ääretult professionaalne ja võluv."

Veesaare teine näitlejast armumisobjekt oli Aare Laanemets, kellele ta julges oma tunded ka välja öelda. Ühtegi praegu elus olevat meesnäitlejat, kellest Veesaar on sisse võetud olnud, naine aga nimetada ei julgenud. "Nad ei saa sellest teada praegu," itsitas Veesaar.

Näitlejana armud kiiremini

"Kui sa teed mingit lavastust, mis on väga emotsionaalne töö, siis sa oled avatum ja palju vastuvõtlikum kui matemaatikaülesandeid lahendades. Tundlikkuse aste on nii palju kõrgem, et sa ei saa ennast kuidagi kaitsta selle eest, et sa lihtsalt armud ära. Nüüd on professionaalsuse küsimus, kuhu sa piiri tõmbad, kas see jääb lavale," arutles näitlejanna.

Veesaar tunnistas, et on mänginud koos ühe väga sümpaatse meesäitlejaga peaaegu sada etendust.

"Ma väga kiindusin temasse. Ja ma suutsin, nii kui kummardamine oli lõppenud, tõmmata piiri ja töö oli läbi. See nõudis tohutut pingutust," tunnistas naine.