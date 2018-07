Tänaseks lubab riigi ilmateenistus nii kuuma päikest kui ka vihmahoogusid. Päikese käes viibimisega peaks aga ettevaatlik olema, sest mitmel pool on täna kõrge UV-indeks, mis võib kaasa aidata nii päikesepõletuse kui -piste tekkimisele.

Päikeselt Maani jõudvast elektromagnetkiirgusest pääseb läbi atmosfääri soojus- ehk pikalaineline kiirgus, nähtav ehk valguskiirgus ja osa ultraviolett- ehk UV-kiirgusest.

UV-indeksi väärtused varieeruvad päeva jooksul, indeks on kõige kõrgem mõne tunni vältel keskpäeval. UV-kiirgus muutub ohtlikuks ja tekitab nahapõletusi paljudel inimestel, kui UV-indeks kerkib üle 6. Õrna nahatüübiga inimesed peaksid päikesekaitsekreeme kasutama juba siis, kui UV-indeks kerkib üle 3–4.

Täna on UV-indeks mitmel pool 6-7 ringis ehk kõrge. See tähendab, et õues tasub olla ettevaatlik!

