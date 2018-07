Tartu maakohus mõistis sarisalasuitsuvedajale, kes üritas Venemaalt Eestisse lubatust rohkem sigarette tuua, viis arestipäeva.

Maksim sõitis maksu- ja tolliameti väärteoprotokolli järgi veebruaris autoga Venemaalt Luhamaa tollipunkti (pildil) kaudu Eestisse. Ta valis rohelise koridori, mis tähendas, et tal pole deklareeritavat kaupa. Paraku selgus, et Maksimi keha külge on teibitud Venemaa maksumärkidega 400 sigaretti Byron. Seaduse järgi tohib aga Eestisse kalendrikuus deklareerimata tuua kuni 40 sigaretti.

MTA saatis väärteotoimiku maakohtule, et viimane otsustaks, kas Maksimile peaks aresti määrama.

Pole ju põhjendatud, et teda karistataks üksnes rahatrahviga, sest talle on alates 2015. aastast kuni praeguseni määratud samasuguste tegude eest viis trahvi, mis on tasumata, seisab kohtuotsuses. Kohus karistaski Maksimi viie arestipäevaga.