„Kui ajakirjanik soovib taotleda uut ID-kaarti, soovitaksin seda teha PPA e-taotluskeskkonnas,“ jagasid siseministri nõunikud soovitusi. Miks nad arvavad, et ajakirjanikul passi, millega Euroopa Liidust välja reisida, vaja ei lähe? Ja hoolimata (eriti riigiametnike peas eksisteerivast) imelisest e-riigist, on meil ka neid, kel pole arvutit või kes e-riigi ekraaniga silmitsi seistes lihtsalt jänni jäävad. Alles hiljuti nägin, kuidas e-uuendamine osutus sedavõrd närvesöövaks, et isegi arvutiga sina peal olev inimene teatas: „Ah, minge pekki oma pildiga! Lihtsam on minna järjekorda!“

Lasnamäe või Paide?

Et siseministrile probleem siiski puust ette ja punaseks teha, alustame teekonda tavainimese lõuna ajal punkt kell 12 siseministeeriumi juurest vanalinnast Pikalt tänavalt.

Tallinnas on kaks teeninduspunkti: Mustamäel ja Lasnamäel. Valin viimase. Tundub lihtsam, loogilisem ja mugavam.

Linnahalli juures bussi number 3 oodates vaatan internetist, et Lasnamäe PPA teeninduses on hetkel järjekorras 71 inimest, ooteaeg on umbes tund ja 16 minutit. Paides on järjekorras paar inimest ja ooteaeg neli minutit. Kui panna juurde kaks tundi autosõitu, siis teeb enam-vähem sama välja, mis ühistranspordiga Lasnamäe teeninduspunktis ära käia.

Buss jääb kolm minutit hiljaks. See tähendab, et kui Viru keskuse terminalist väljuv number 19 ei hiline, olen lootusetult maha jäänud. Ja näengi vaid bussi tagatulesid. „Nojah,“ jõuan poetada, kui märkan, et uksi sulgev number 35 sõidab ju samasse suunda. Jooksen, jõuan. Jess!

Nullist kahesajani

Kell on 12.57, kui astume P. Pinna peatuses bussist maha. Numbriautomaadi juures on järjekord. Monotoonse häälega teenindaja küsib eranditult kõigilt eesolijailt: „Kuidas saan aidata?“ Minult mitte, sest kui minu kord käes, ta lahkub. Pole hullu, oskan ekraanil nuppu vajutada küll. Tssrrrr... teeb aparaat ja väljastab numbri 13.

Infotablool on neli numbririda. Kaks neist üle 1000, üks üle 100 ja viimane 600 juures. Ma ei saa midagi aru. Leidnud targema, selgub, et pean jälgima seda rida, kus on 167, sest pärast 200 minevat see nulli.

Lihtne arvutus ütleb, et enne mind on 46 inimest. Ei tundugi talumatult õudne.

„Teie ees on praegu umbes 60–70 inimest,“ naeratab teenindaja, sest oma järge ootavad ka dokumentide kättesaajad ja teiste asjade ajajad. Hea küll, lähen teen parem ajaviiteks passipildi ära.

„Kas te oskate?“ küsib teenindaja.

„Ega ma siin iga päev ei käi küll. Viimati käisin viie aasta eest, aga saan vast hakkama,“ vastan tooli kõrgemaks kruttides.

Pildid tehtud-valitud, sätin end esmalt teenindussaali toolile, kuid ruumis pole sellist õhku, mida keegi teine juba vähemalt kordi kolm sisse-välja hinganud poleks. Lähen õue. Aeg-ajalt kiikan üle ukse, et mitte enda korda maha magada.

Tablool on ikka neli rida numbreid – kolm üle 1000, aga n-ö „minu rida“ näitab üle 200.

„Ma ei saa midagi aru, pidi ju kuni 200 olema ja siis minevat see nulli?“ uurin kõrvalistujalt ehmunult.

Tema kehitab tüdinult õlgu. Pisut hiljem asendub see number 179ga. Ohkan, lähen õue tagasi.

(Tiit Tamme)

Võiduka lõpuni

Tund hiljem on 200 nulli tiksunud. „Enam ei ole palju jäänud,“ rõõmustan.

Loetud minutid hiljem astun juba rõõmsalt mind teenindava naise juurde.

Järgnevad küsimused: haridus, rahvus, elukoht, telefon, e-post ning kuidas ma maksta kavatsen.

50 eurot riigile lõivu makstud, küsitakse minult: „Kus te dokumendid kätte soovite saada?“

„Ma hea meelega Mustamäele ei läheks,“ avaldan.

„Aga tulge palun alles siis, kui olete saanud kätte mõlemad teated, nii ID-kaardi kui ka passi kohta. Pole vaja mitu korda käia,“ pannakse südamele. Tundub loogiline. Annan allkirja ja soovin teenindajale kena päeva jätku.

Kell näitab 14.18.

„Kuule! Päris hästi läks ju? Loodetust isegi kiiremini,“ hüüatan rõõmsalt fotograafile.

„Ega see tegelikult päris normaalne ikka ole, mis siin toimub,“ saan ootamatu kommentaari ühelt politseiameti töötajalt. Teinegi julgeb poetada, et sellised sabad nagu täna pole mingi uudis, vaid said alguse juba poole aasta eest.

Jõuan Lasnamäelt tagasi siseministri töökoha ukse ette kell 15.32. Kolm ja pool tundi. Tõepoolest, minister endale sellist pausi töös lubada ei saa. Aga ülejäänud inimesed vaadaku ise, kuidas saavad.

Number 13, mida üldiselt peetakse pisut halvaendeliseks, üllatas – olin arvestanud sellega, et aega kulub kauem, kui tegelikult läks. (Kristiina Tilk)

Ministril võimlemiseks aega on, sabas seismiseks mitte

„Seoses alanud südamekuuga, mis kutsub üles liikuma ja seda eriti looduses, uurin sellist asja, kas oleks huvi teha lugu siseminister Andres Anveltiga, kes on muuhulgas tervisesportlane?“ pöördus siseministri nõunik Mari Rebane Õhtulehe poole aprilli alguses.

Poliitiku mainekujundus ei puuduta just liiga palju ministri tööd, aga miks mitte – Anu Saagim otsis juba tossud välja, et koos jooksma minna, kuid Anvelt sattus õnnetuseks kopsupõletikuga haiglasse.

Sportliku ja positiivse ministri kuvand ei jäänud aga loomata – maikuus käis Anvelt venekeelses ETV+ saates hommikuvõimlemist ette näitamas.

Sellest tekkiski idee teha ministrile ettepanek osaleda eksperimendis, mis on ka tema tööga seotud – proovime lõunapausiks ettenähtud ajaga käia passi taotlemas.

„Okei, siis peab Mariga rääkima. Tema korraldab minu aega,“ oli minister nõus. „Võib-olla jääb see peale jaanipäeva, sest praegu on hullumaja,“ hoiatas toona värskelt kodakondsusskandaali sattunud Anvelt.

Järgnes vaikus. Juuni lõpus kinnitas Rebane, et tal on ettepanek meeles, kuid ajaga on kitsas: „Aga mul on hoopis teine ettepanek. Maalehest on korra läbi käinud, et PPAga on sündinud plaan, kuidas teenindustes järjekordi lühemaks saada. Nüüd on paigas konkreetsed ettepanekud ja pakun intervjuud siseministriga, et plaanidest rääkida. Õhtuleht saaks siis esimesena info kätte.“

Pakume, et intervjuu saab vabalt teha eksperimendi käigus. „Kahjuks nii ei jõua,“ vastab nõunik. „Leiame kuni tunni ministeeriumis intervjuuks, aga bussisõit PPA teenindusse ei mängi kahjuks kuidagi välja.“

Kuna tavainimene hakkab oma dokumentide uuendamisele mõtlema umbes kuu aega enne vanade aegumist ja Anveltile tehtud ettepanekust oli möödunud juba üle viie nädala, tegime viimase katse läinud esmaspäeval. Pakkusime välja, et teenindusbüroosse võiks minna järgmisel päeval.

„Homne kaasatulek ei mängi kahjuks välja. Kui soovite reportaaži teha, siis ministril on järgmisel teisipäeval (17. juulil) broneeritud aeg PPA Tammsaare teeninduses,“ seisab vastuses. Nimelt vajab uuendamist Anvelti relvaluba. Aja selleks pani ta kinni juuli alguses. PPA broneeringute internetilehel selgub, et kui relvaloa taotleja võib saada aja järgmiseks päevaks, siis passi taotlemiseks saab end praegu kirja panna alles septembrikuusse.

"Oleme andnud range korralduse, et natuke neid puudujääke likvideerida."

Siseminister Andres Anvelt kinnitas mai lõpus Õhtulehele, et on PPA Tallinna teeninduspunktide järjekordadega hästi kursis. „Käisin oma lähikondlasel, ühel vanemal inimesel, dokumenti seal aitamas teha. Ja kui te seda muretsete, siis oleme andnud range korralduse – te võite seda ka kirjutada ilusasti –, et ma tahan, et need järjekorrad oleksid seal, päris likvideerida ei saa, aga mingi ajalise standardiga. Asjaajamine ajada natukene moodsamaks ja vaadata, mis vajadusi veel on. Nii et ma loodan, et saame mingi aja jooksul raporteerida, milliseid meetmeid me võtame tarvitusele selleks, et natuke neid puudujääke likvideerida.“