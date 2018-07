Taanis leiti ülikooli raamatukogu raamatutelt jääke maailma kõige ohtlikumast mürgist arseenist, mille suurtes kogustes sissehingamine võib põhjustada surma. Teadlased uurisid kolme raamatut 16. ja 17. sajandist, et näha, kas nende kaaned on tehtud keskaegsetest käsikirjadest, nagu raamatuköitjatel vanasti kombeks oli, vahendas Sky News. Ladinakeelsete tekstide lugemisel jäädi aga hätta, sest need olid kaetud rohelise kihiga. Röntgenianalüüsid näitasid, et raamatukaasi katab märkimisväärne arseenikiht, mille eesmärk oli usutavasti kaitsta raamatuid kahjurite ja putukate eest.

Teosed said külge ohutusmärgi ja neid hoitakse nüüd ventileeritud kapis ning nende sisu loodetakse digitaliseerida, et vähendada nende käsitsemist.