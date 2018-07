Rootsi ajalehe Expressen ajakirjanik leidis jalgpalli MMi kajastades Nižni Novgorodist omapärase ettevõtte. Ennast homoseksuaalsuse ravijaks nimetab tohter on enda sõnul „ravinud“ 78 patsienti.

Reporter Noa Bachner tegi linna lähistel väikese jalutustiiru, kui sattus maja juurde, milles pakutakse omalaadi teenust: homoseksuaalsuse ravi. Hämmingus Bachner intervjueeris asutuse omanikku, Jan Golandi nimelist isikut. 82aastane psühhoterapeut Goland on enda sõnul ravitseja, kes on spetsialiseerunud homoseksuaalsuse ravile. 1964. aastast on ta oma kliinikus enda sõnul seksuaalset sättumust muutnud 78 tema poole pöördunud patsiendil.

Tema sõnul võtab geimehest hetero tegemine keskmiselt 10-15 kuud. Transsoolise patsiendiga võib kauem võtta. Lisaks sellele on Golandi kliinik ta enda sõnul viimane säärase „raviga“ tegelev ettevõte. Raviprotsessi ennast ajakirjanikul siiski näha ei õnnestunud.

Venemaa mitteheteroseksuaalsete inimeste kohtlemine on aastaid olnud läänemaailma kriitilise pilgu all. Ka praeguse jalgpallivõistluse ajal on erinevad inimõiguste grupid korraldanud protestiaktsioone. Mis puudutab homoseksuaalsuse ravi, siis tõsiteaduslikult pole sünnipärase seksuaalse sättumuse muutmine teraapia ega muude vahenditega mingit tõestust ega alust leidnud.