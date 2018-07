Meremehel on hea, tüdruk ootab teda sadamas.

Lenduril on hea, tüdruk ootab teda lennujaamas.

Vedurijuhil on hea, tüdruk ootab teda vaksalis.

Ainult tüdrukul ei ole hea - sadamasse, siis lennujaama, siis vaksalisse...