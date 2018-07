Enesetaputerroristid tapsid reedel Pakistanis vähemalt 70 inimest, vahendab BBC. 25. juulil toimuvate valimiste eel üritavad terroristid demokraatlikus protsessis osalejaid valimiskastidest eemale hirmutada. Asja teeb veelgi keerulisemaks vastuolulise, ametist eemaldatud peaministri vangistamine. Reede hommikul toimus autopommi plahvatus Pakistani põhjaosas ühel valimisüritusel. Hukkus neli ja viga sai üle 40 inimese. Mastungi linnas, mis asub riigi edelaosas, toimus päeval teinegi enesetaputerroristi rünnak, milles hukkus juba vähemalt 70 (mõnedel andmetel vähemalt 85) ning vigastada sai umbes 120 inimest. Ka Mastungis toimus valimisüritus ning hukkunute seas oli ka üks kohalikest kandidaatidest. Teisipäeval korraldas Talibani terrorirühmituse Pakistani tiib rünnaku, milles hukkus 22 inimest, nendegi seas üks kohalik poliitik. Reedeste rünnakute eest pole keegi veel vastutust võtnud.

Pakistani niigi pingelist valimisperioodi - mida ilmestavad ka mitmed väiksemamõõdulised terrorirünnakud - ei tee paremaks ka endise peaministri Nawaz Sharifi naasmine kodumaale. Korruptsioonisüüdistuse saanud Sharif on teadlik, et kohe pärast maandumist toimetavad Pakistani võimud tema ja ta tütre vangi. Kohus määras talle eelmisel nädalal 10 aasta pikkuse vangistuse. Et tema pooldajaid eemal hoida, on sõjavägi blokeerinud nii lennuvälja kui teed, mida mööda Sharifi lennukist vanglasse toimetatakse. Sharif ja ta tütar viibisid Londonis, kus Sharifi abikaasa väidetavalt raskelt haige on.

Süüdistuste järgi ostis Sharifi pere illegaalselt saadud raha eest Suurbritannias kokku kalleid kortereid. Sharif teatas, et ei karda vanglat ning kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata. Ta kritiseeris ka Pakistani sõjaväge, öeldes, et sel on lastud nii mõjuvõimsaks kasvada, et armeest on saanud justkui omaette riik riigis. The Guardian kirjutab, et ka paljud rahvusvahelised organisatsioonid kritiseerivad Pakistani sõjaväge katses armee suhtes alati kriitilist Sharifi poliitikast eemal hoida. Sharif kutsus pakistanlasi üles endiselt oma partei, Pakistani Moslemiliiga kandidaatidele häält andma. Valimiste eel on paljude vaatlejate sõnul piiratud nii poliitikaaktivistide, ajakirjanike kui sõjaväe vastaste tegevust. Nawaz Sharif lennukis teel Pakistani, selja taga paistab tema tütar Maryam (Reuters/Scanpix)