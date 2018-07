Kas lastetusmaks on õiglane või mitte, paistab avatud piiride ja niigi suure väljarändega riigi puhul juba eos viljatu vaidlusena. Kui pahede maksustamine ajab inimesed perekondade kaupa Lätti, siis miks ei peaks reisilembene noorem põlvkond lastetuse „pahe“ maksustamise vastu hääletama samamoodi – jalgadega.

Vaevalt oskas erakonna esimeheks saamise ambitsioonidest rääkida julgenud kultuuriminister Indrek Saar oodata seda, mis järgnes: partei- ja valitsuskaaslane Urve Palo seadis kahtluse alla tema sobivuse sotside ridadesse. Küllap polnud hea kuulda ka leebemas kõnepruugis mõtteid, et intelligentsele Ossinovskile ei ole Saarest vastast. Iseennast liidrikoha vääriliseks pidanust sai hoopis peksupoiss. Võimalik, et Saare teravat kriitikat tunda saanud erakonnakaaslased olid sobivat hetke vastulöögiks juba pikalt oodanud.

Tartu kiirabi juht muutis ennast vastiku ülemuse võrdkujuks, kui kordas meedias, et tema alluvat võib ähvardada vallandamine. Viimane postitas oma Facebooki kontole pildi maantee-äärsest sünnitusest värskete vanemate nõusolekul. Kiirabitehnikule jääb tema koht siiski alles – hea on, sest väikehaiglate sünnitusosakondade sulgemise järel on tublid kiirabitöötajad veelgi rohkem hinnas.

Hooldekodud veelgi kallimaks

Küllap ei oleks ükski praegu hooldekodukoha järjekorras olevast pensionärist selle vastu, kui riik mitte ainult ei tagaks talle koha, vaid kataks ka osa kuludest, milleks pensionist ei piisa. Ka eaka lähedased rõõmustaksid, kui sotside selline valimislubadus tõeks saaks. Hooldekodude omanike huvides on aga see, et pensioni ja kohatasu vahe sel juhul veelgi suuremaks käriseks.

Kainestavad juhtumid