Reedel kell 16.22 sai häirekeskus teate, et Viljandis Posti tänaval on tulekahju.

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, selgus, et põleb puidust aed ning tuli on levinud kuuri välisseinani. Päästjad kustutasid põlengu viie minutiga ning kuur sai kahjustada ainult väljaspoolt.

Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel, kuid on alust arvata, et tegemist võis olla süütamisega. Keegi põlengu tõttu õnneks viga ei saanud.