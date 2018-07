„Mina olengi see, kellele meeldibki metsa maalida ja tähistaevast maalida. Ja pilvi maalida, ja jälle pilvi maalida, ja jälle pilvi maalida. Lihtsalt meeldib! Kui ma seda teha ei saaks, jääks ma haigeks ja sureks kiiresti,“ ütleb kunstnik Navitrolla, isikutunnistuse järgi Heiki Trolla. Tunnistades hetk hiljem, et on tegelikult kohutavalt laisk ega viitsi üldse tööd teha. Navitrolla muidugi luiskab mõõdukalt, sest miks muidu kolis ta hiljuti oma tegemistega Tartusse ruumikasse ateljeesse.