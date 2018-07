Hiljuti avaldatud uuringust selgus vastus küsimusele, kas toidulisandite võtmine aitab ennetada südamehaigusi. Vastus on – ei aita. Kuidas siis nii? Kas vitamiinide ja mineraalide võtmisest polegi mingit kasu? Asja tuum on selles, et kui sa midagi muud oma südame heaks ei tee, siis ei kaitse sind ka toidulisandid. Need ei ole maagilised vahendid, mis ravivad tõsiseid haigusi või kaitsevad nendesse haigestumise eest. Toidulisandid polegi selleks mõeldud.

Inimestel on kombeks loota kiiretele ja lihtsatele lahendustele: võta vaid tablett ja kõik saab korda. Palju keerulisem on järgida neid soovitusi, mis kindlasti ja tõestatult aitavad südame tervist parandada – jätta suitsetamine maha, süüa rohkem puu- ja juurvilju, liikuda iga päev, hoida vererõhk, vere kolesteroolisisaldus ja kehakaal korras.

Arvatakse, et umbes sada miljonit ameeriklast tarbib toidulisandeid eksitavas ootuses, et need parandavad südame ja veresoonkonna tervist. Kui ainult nendele lootma jääda, võib see aga pigem kahju teha. Oluline on tervislikult toituda, liikuda ja suitsetamine maha jätta.