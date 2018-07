See tähendab, et nad on pöörduvad tööd otsides kõige ausama ja demokraatlikuma abimehe poole, milleks on tööportaalid. Needsamad, mis lubavad, et iga poole tunni tagant leiab keegi nende kaudu endale hea töökoha.

Targad inimesed räägivad, et Eestis on tööjõupuudus. Meil nappivat usinaid kätepaare, kelle rammu ja higi abil turgutada kodumaa majandust ning rahva kukrut. Ometi kubiseb minu kodukant inimestest, kes kohe mitte kuidagi ei suuda endale ametit leida. Tõsi, Uugametsa rahvas on selline lihtsamapoolne. Ei ole neil lapsepõlvetutvusi mõnest tudengikorporatsioonist, samuti ei leidu nende suguseltsis rikkaid ja vägevaid.

Konkurentsivõimeline palk või motiveeriv töötasu

Loe: palk on sama hale ja närune kui igal pool mujalgi. Lausa nii närune, et seda on isegi häbi avalikustada.

Konkurentsivõime tähendab, et ettevõte ei kaota paremat palka makstes konkurentide ees eelist. Kui ei meeldi, võid minna mujale, ega seal parem ole! „Motiveeriva” all peetakse silmas, et töötasu on nii nutune, et motiveerib tõepoolest. Paneb see ju masendusest pudelipõhja kiikama.

Palganumbri panevad kõigile näha vaid kaht liiki tööandjad. Esiteks need, kellel see on tõesti korralik. Teiseks firmad, kes ei tunne naeruväärse numbri pärast mingit piinlikkust. Vähemalt on nad ausad.

Kindel ja stabiilne sissetulek

Loe: töötaja peaks rõõmust lakke hüppama, et ta üldse midagi ausalt ja kokkulepitud ajal kätte saab. Ega seadus seda muidu ju ei nõuakski, on ju? See „stabiilne” sissetulek on 100 protsenti ka „konkurentsivõimeline”.

Palun lisage palgasoov

Ilusate sõnade all peetakse silmas vähempakkumist. Kes küsib võimalikult vähe palka, see saabki tööle. Kes tunneb aga oma väärtust ja söandab rohkem nõuda, jääb tühjade pihkudega. Alati leiab kellegi, kes tahab vähem.

Tore ja sõbralik kollektiiv

Tühjad sõnad, mis on mõeldud selleks, et parema puudumisel oleks midagigi panna rubriigi alla „Omalt poolt pakume”. Võib tähendada mida iganes. Ega keegi ei avalda ju ausalt, et tegelikult on ülemus värdjas, kolleegid nõmedad ja sisekliima selline, et tahaks end tööpäeva lõpuks üles puua.

Motivatsioonikiri

Kirjutage, et olete tore, sõbralik, optimistlik, õpihimuline, naudite uusi väljakutseid ja tulete toime ka pingelistes olukordades.

Tegelikult olen siin ülekohtune. Motivatsioonikirja mõte on ilmselt teha juba esmatasandi valik: kui kirja ei viitsi kirjutada, siis ilmselt ei ole ka suurt soovi tööle saada, selle tegemisest rääkimata.

Kaaskiri

Lühem versioon motivatsioonikirjast. Kiida ennast!

Võimalused arenguks

Kui oled nõus mitu aastat näruse palga eest orjama ega lähe ühegi tähtsa ninaga tülli, siis ehk – ehk – pääsed firmas paremale kohale. Näiteks kui keegi läheb pensionile või jääb varastamisega vahele.

Ühised ja meeleolukad üritused

Vau, ka teil korraldatakse suvepäevi ja jõulupidusid! Need on toredad asjad, sest siis saab ju nii kõhu kui ka pea tasuta täis. Kahjuks küll ainult üheks õhtuks, seega ei kompenseeri see halba palka.

Oleme peresõbralikud

Laps saab jõulupeol kingiks kommikoti.

Tasuta limonaad ja puuviljad

Säärast luksust pakuvad uuema aja ettevõtted, peamiselt infotehnoloogiaga tegelevad idufirmad. Kui veab, saab veel kontoris lauatennist mängida või lamamistoolil vedelda.

Särasilmne töötaja

Otsime lolli, kes oleks hoolimata haletsusväärsest palgast ja töötingimustest nõus klientidele naeratama. Nii mõnigi firma kirjeldab seda poeetilisemalt; lootes, et see petab rohkem inimesi. Näiteks „otsime müügitähte” või „otsime oma naerust rõkkavasse kollektiivi remondirüütlit”.

Isikuomadused

Siia alla kuulub terve hulk ilusaid termineid. Hea suhtleja. Naerusuine. Armastab väljakutseid. Meeldib ennast proovile panna. Naudib inimestega rääkimist. Hea ajaplaneerija. Ühesõnaga: vajatakse üliinimest, kes oleks ühegi veata. Ja hoidku jumal selle eest, kui tal pole piisavalt kogemust ning teda peab hakkama koolitama!

Hea meeskonnaliige, aga samas iseseisev

Isikuomaduste erivorm. Loe: kuula kõike, mis sulle öeldakse. Seejärel täida käsku, ja seda ülearuseid küsimusi esitamata ja tüütamata. Ole paindlik.

Nagu näha, on töökuulutused tõeline teadus. See on kui salakeel, mille tundmine on hädavajalik selleks, et vältida pettumust ja kibestumist. Asja mõte on ju ikka sama: tee võimalikult vähese eest võimalikult palju, ja ole õnnelik, et üldse saad midagi teha. Kurta ja hädaldada pole siin midagi. Uugametsa rahvas on juba ammu leppinud sellega, et elame kapitalismis.

Oleks äärmiselt värskendav näha tööandjat, kes paneks üles läbinisti ausa kuulutuse. See võiks välja näha umbes selline:

„Otsime särasilmset orja. Palk on jama ja ega ausalt öeldes sellega inimväärselt hakkama ei saa, kui ei ela just vanemate juures. Päris nälga ei sure. Kolleegid on jobud, sekka ka mõni normaalne inimene. Jõulupeol saate ehk ülemuse kulul end täis juua. Kes kannatab, see kaua elab.”