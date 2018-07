2018. aastal täitub krahv Manteuffelil 250. sünniaasta, mida tuleb tähistada kogu võimaliku suurusega. Lustlik suvelavastus räägib Kose vallas, Ravila mõisas elanud krahv Peter August Friedrich von Manteuffelist, keda kutsuti ka „hulluks krahviks“.

See on lugu endakesksest veidrikust ja naistemehest, kes kasvab ümber rahvavalgustajaks, võttes oma hooleks teha inimestele head, suunates neid vaimsete väärtuste poole. Manteuffelist jäi järgi kirjanduspärandit ja lõbusaid legende, millel professionaalse näitekirjaniku Loone Otsa poolt kirjutatud näitemäng põhineb. Näidendi aluseks on krahv Manteuffeli „Teosed“ ja tema uurijate biograafiad. Kasutatud on ka rahvapärimust Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiivi kogudest ja teadustöid krahvi ning ta aatekaaslaste kohta. Mõistagi on faktid krahvi päriselu kohta oskuslikult kokku põimitud paraja annuse fantaasiaga.

Osades: Aarne Soro (Ugala Teater) Tarvo Krall Maarius Pärn (Improteater IMPEERIUM) Erki Aule Kati Ong (Endla Teater) Ragne Veensalu (Von Krahli Teater) Andres Õis (Kose Näiteselts) Vaino Napp (Pikavere Näitering) Piret Aavik Manteuffeli lapsed: Elisabeth Ots; Kadri-Ann Eerik; Karl-Hendrik Kõiva Kaastegev Kose valla projektinaiskoor „Krõõdake“ (juhendaja Tiina Steinberg)

Etendus toimub Kose vallas, Ravila mõisa pargis 12.07, 13.07, 18.07, 19.07, 20.07, 25.07, 26.07, 27.07, 29.07. Etenduste algus kell 19.00, mõisa park ja kohvik avatud kl 18.00-st.

Pileteid saad soetada SIIT!