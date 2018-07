Telkimise ehk kämpamise (ingl.k camping) mõttes on laias laastus olemas kahte sorti inimesi – need, kellele meeldib telkida ja need, kellele eriti mitte. Sageli seostub telkimine selliste omadustega nagu "kitsas", "kõva ja konarlik küljealune", "umbne" jne. Kuid telkimine ei pea tingimata selline olema.

Muistsed rahvad on juba ammustest aegadest kasutanud suuri hubaseid telke mistahes ilmastikus toimetulemiseks. Kunagised maadeavastajad on suurte safaritelkidega teinud ööbimise õdusaks paljudes maanurkades alates kõrbetest ja lõpetades vihmametsadega. Telkimine ei pea tänapäeval olema enam lõputute katsumuste ja kannatuste rada, vaid kui sellesse lisada väike annus glamuuri ja mugavust, saab telgielu muuta nauditavaks ka neile, kes muidu sellest suurt lugu ei pea. Sellist esmamugavustega sisustatud telkimist on laias maailmas hakatud kutsuma glamping’uks. Sõna moodustub kahe sõna – „camping“ ja „glamour“ – ühendamisest (Glamorous camping = glamping). Eestipäraselt nimetatud ka kui glämping.

Glamping’u telgid on üldjuhul suured niinimetatud safaritelgid, mille interjööri kujundamisel peetakse silmas külastaja mugavust. Varustustasemed ulatuvad lihtsatest sisustuslahendustest glamuursete hotellitoa tüüpi interjöörideni välja. Ka on lisamugavuste spekter küllaltki lai, sõltudes konkreetse glämpingukoha võimalustest. Üldjuhul varustatakse glampingutelk korraliku laia voodiga, panipaikadega, vaipade või nahkadega ning jahedama kliimaga kohtades sageli ka küttekehaga. Sisuliselt on tegemist klassikalise motelli/hotelli tüüpi toaga. Vahe on selles, et toas viibijat lahutab välismaailmast kivi- või puuseinte asemel üksnes telgikangas. Selline mugavuse ja metsiku telkimise kombinatsioon annab telgis veedetud ööle hoopis teistsuguse tähenduse ja mõõtme. Valiku glämpinguks sobivatest telkidest leiab rippvoodite ja rühmatelkidega kaupleva e-poe Rippvoodi.ee tootevalikust.

Just ülalkirjeldatud viisil sisustatud telkides pakub elamusmajutust Rippvoodi.ee ilusal mereäärsel maalapil Muhu saarel. See on koht, kus aeg peatub ja mõiste Puhkus avaldub oma parimas vormis. Meie glämpingutelk asub eemal argisaginast ja pakub ülimat privaatsust mere ja kadakase rannamaa veerel.

Samuti on meie telgid külastajatele avatud Otepää metsade ja rabade vahel Sokka Puhkekeskuse juures, pakkudes mõnevõrra müstilist ööbimiselamust kaunil rabaveerel.

Ööbimine hubases kaminaga glämpingutelgis on äge ja teistsugune telkimiselamus ning igal juhul väärt proovimist. Tee iseendale või sõbrale üllatus ja kingi talle elamustelkimine mõnes glampingtelgis!

Ühtlasi on e-poest www.rippvoodi.ee võimalik soetada oma isiklik glämpinguks sobiv telk näiteks koduaeda ülesse seadmiseks või mujal pikemaajaliseks laagerdumiseks. Pakutav telgivalik on väga lai, sisaldades erinevate suurustega ja omadustasemetega Sibley tüüpi telke, tipiitelke, püstkojatelke ja safaritelke. Selline telk sobib ideaalselt elamusmajutuseks majutusteenuse pakkumisega tegelevale ettevõtjale, kuid passib väga hästi ka tavalisse kodumajapidamisse pakkumaks hubast lisamajutuse võimalust külalistele. Kergetele ja kiirelt püstitatavatele Helsport püstkojatelkidele pakub Rippvoodi.ee e-pood ka telkide rendivõimalust.

