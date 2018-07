Ehkki ühisel pressikonverentsil Suurbritannia peaminister Theresa Mayga kinnitas USA president Trump, et kahe riigi suhted on head, kritiseeris ta varem väljaandes The Sun ilmunud intervjuus Mayd kõvasti. Samuti ähvardas ta peaministrit kaubanduskokkulepete ärajäämisega. President Trump üllatas pressikonverentsile kogunenud ajakirjanikke, kutsudes omaenda antud intervjuud „võltsuudisteks“ (ingl. k. „fake news“, üks Trumpi meelisloosungeid - toim.). Ta eitas, et oleks iial Theresa May Brexiti-plaani üldse kritiseerinud. Peaminister May Brexiti-plaan on paljude peaministri kodupartei liikmete silmis euroliiduga liiga kompromissialdis. Väidetavalt lahkusid esmaspäeval ametist välisminister Boris Johnson ja Brexiti-minister David Davis just protestiks May liigleebe plaani, nn Pehme Brexiti vastu.

Intervjuus The Suniga rõhutas ka Trump, et tema silmis ei ole May plaan, mis andis osaliselt järele briti mõõdukate konservatiivide ettepanekutele, kuigi hea. Millised olid tema täpsed ettepanekud, Trump ei avaldanud, öeldes, et seda avaldagu soovi korral May ise.

„Mina oleks seda hoopis teistmoodi teinud,“ ütles Trump The Suniga lindistatud intervjuus. „Ma tegelikult ütlesin Theresa Mayle, kuidas seda teha, aga no tema polnud sellega nõus, ta ei kuulanud mind.“ „Mida te soovitasite?“ küsis ajakirjanik. „Ta ei kuulanud - ei noh, ma ütlesin talle, kuidas seda teha. Las see jääda tema öelda, mis see oli. Aga ma ütlesin talle, kuidas seda teha. Tema tahtis teist teed minna.“ Trump ütles ka, et vabakaubanduskokkulepe USA ja Suurbritannia vahel võib Pehme Brexiti korral kannatada. Tema sõnul on USAl ainuüksi euroliiduga juba palju tegemist, Suurbritannia jääks kõrvaliseks. „See kindlasti mõjutab [Suurbritannia] kaubavahetust USAga negatiivselt, kahjuks,“ sõnas Trump. „Tead, need diilid, mis jube kaua aega võtavad, ega need kunagi eriti head pole,“ mõtiskles Trump Brexiti teemal. „Ma tõepoolest jagasin Theresaga, kes mulle meeldib, oma vaateid sellest, mida ta võiks teha ja kuidas läbi rääkida. Ja tema neid kuulda ei võtnud. Ma isegi ütleks, et ta tegi risti vastupidi. Ja las ta tegi! Las tema peab läbirääkimisi, nagu ise heaks arvab.“ Ta lisas: „See on väga erinev kokkulepe sellest, mille poolt rahvas hääletas.“ Trump kinnitas, et ei soovi mingil juhul üht teisele eelistada, kuid ütles, et tema näeks hea meelega uue peaministrina välisministri kohalt lahkunud Boris Johnsonit. „Minu meelest on ta teie riigi väga suurepärane esindaja,“ arvas ta.