Lisaks rikkalikule muusikaprogrammile on festivali kavas nelja päeva ja kolme öö jagu arendavaid töötubasid, kaasahaaravaid vestlusringe ühiskonna arvamusliidrite ja spetsialistidega, põnevaid etendusi ning rikkalik kinolinastuste valik. Silmailu pakuvad tuleskulptuurid, kunstnike töid kandvad lavad ning värviküllased installatsioonid. Festivali melu toidab kümmekond foodtruck’i ning baarides pakutakse spetsiaalselt I Land Sound’i külastajatele valmistatud kohalikust toorainest kokteile. Keha ja vaimu eest saab hoolitseda jooga või saunaga ning palava ilma eest pakub jahutust merevesi. Festival on muuseas ka loodussõbralik, vaba taarast ja ühekordsetest topsidest.

I Land Sound elamusfestivali teine randumine I Land Sound elamusfestival on kinnitanud helipildi, millest kunsti, muusikat ja muretut seltskonda armastavad inimesed võivad osa saada imelisel Illiku laiul, Orissaares. Kahjuks olid festivalipääsmed välja müüdud juba enne festivali ametlikku avamist neljapäeval, 12. juulit. Korraldajate sõnul ei mahuta eksootiline laid üle 4000 inimese. Sarnaselt eelmisele aastale on festivali eesmärk ühendada Eesti elektroonilise muusika eestvedajad. Kõik suurüritusel osalevad DJd on residendid või külalised mõnest Eesti klubist, peosarjast või raadiosaatest. I Land Sound toob kokku 29 koosseisu ja üle 100 kodumaise DJ, kellele lisavad vürtsi andekad live-muusikud. Festivalil saad külastada seitset lava ja igal-ühel neist nautida hoolikalt valitud maailmatasemel helisüsteemi.

„Ootame festivalile avatud südamega külastajaid, kes hoolivad üksteisest ja meid ümbritsevast loodusest. Tean, et I Land Sound 2018 toob kokku ilusad ja huvitavad inimesed ning anname oma tiimiga parima, et festivalilt lahkutakse naeratuse ja kustumatu mälestusega,” ütles festivali üks peakorraldajatest Paap Uspenski. „Eelmise aasta festival tõestas, et mitme tuhande inimesega avalikku üritust on võimalik korraldada puhtalt ja keskkonnasõbralikult, kaotades taara ning ühekordsed topsid. Külastajad hindasid jäätmekäitluse korraldust kõrgelt. Sel aastal üllatame juba suurema teadlikkusega, millega saame olla eeskujuks ka maailmatasemel sündmustele,” lisab festivali teine peakorraldaja Taavet Bristol.

Festivalil on esindatud järgmised muusikabrändid:



Klubid: 911, Lekker, Piidivabrik, UPS

Raadiosaated: Estonian Funk Embassy, Haigla Pidu, Machine Nation, Majamasin, Tallinn Express, Tjuun In, Öötöö

Peosarjad: Bling, Disco Tallinn, GVO, Helind, Manatargaq, Must Mesi, Nastja Riist, Play!, Psydia, Room202, Still Out, Sünk, Techno ist Liebe, Tiks, Välk, Vürts, Zenni ja Tagasi, Öömaja

Live-muusikud: Dave Storm, Dima Disk, Firejose, Gram-Of-Fun, HUNT, Jasperino, Mick Pedaja, Misha Panfilov, Ole Christian Opsessen, Oopus, Restless.

Festivalile on kaasatud ka kunstnikud, dekoraatorid ja performance artistid



Tänavu on festivalimeeskond kaasanud erakordselt unikaalseid ning andekaid kunstnikke ja dekoraatoreid nii Eestist, kui ka kaugemalt, et tuua nendega koostöös Orissaarde värsket loovust – kohapeal luuakse jooksvalt nii püsivaid ja praktilisi, kui ka ajutisi kunstiprojekte Illiku laiule ning alevisse. Skulptuurid, installatsioonid, tänavakunst, taiesed Orissaare vanadel majaseintel, dekoratsioonid ja visuaalsed lahendused valmivad taaskasutatud ning loodussõbralikest materjalidest, järgides festivali põhimõtet hoida puhtust ja olla hooliv keskkonna suhtes. Teiste hulgast võib välja tuua kunstnikke ja grupeeringuid nagu Kontrast, ML String art, Sänk, Maari Soekov, Izak One ja Sander Raudsepp.



Kahel õhtul toimuvad laiul etendused, mille läbiviijaks on performance-grupp Non Grata eesotsas Al Paldrokiga. Luuakse mitu eksperimentaalruumi, kus kõrgkultuurile antakse võimalusi sulanduda erinevatesse alternatiivkeskkondadesse. Professionaalsed kunstnikud ehitavad koos festivalikülalistega laiule ning isegi merre suuremõõtmelised puidust ja ready-made objektidest installatsioonid, mis süüdatakse Non Grata tegevuskunstiaktsioonide käigus mastaapseks tuleetenduseks.

Põnevad vestlusringid



Lisaks heale muusikale ning ilusale ja intrigeerivale kunstile leiab I Land Soundil esmakordselt aset vestluste sari koos valdkonna arvamusliidrite ja spetsialistidega. Iga päev keskendutakse ühele teemale, mis on inspireeritud festivali nimest: “I” - mina/inimene, ”Land”- loodus/keskkond, “Sound” - muusika/helid. Vestluste meeleolu on hetke, elu ja kohalolu väärtustav ning osaleda ja kaasa rääkida võivad kõik külastajad. Vestluste läbiviijateks on Sven Grünberg, Uku Uusberg, Ingrid Peek, Tuul Sepp, Aro Velmet, Anne Türnpu, Valle-Sten Maiste ja Mihkel Kallaste. Vestlusringid toimuvad reedest pühapäevani ajavahemikus 14–16.

Eriti popid on erinevad töötoad ja arendavad tegevused

Festivalil toimuvad põnevad ja arendavad töötoad, mis on spetsiaalselt välja valitud ürituse külastajatele mõeldes. Näiteks saab tutvuda muusika väärtustega läbi gongi-supluse või helimeditatsiooni, mõelda kaasa inimtegevuse mõjudele ümbritsevas keskkonnas salapärase digderidoo saatel ning valmistada taaskasutatavatest materjalidest päikesepaneele või laternaid. Vaimu ja meelt saab rikastada hularõnga keerutamise, žongleerimise ja joogaga. Tegevusi on planeeritud reedest pühapäevani ajavahemikus 12-16.

Meie väisasime teisel festivalipäeval Meisterjaani parmupilli töötuba, kus pandi vähem kui tunniga armupilli mängima kõik huvilised.

Etno-tekno ekstsentrik Meisterjaan kasutab muusikaloomeks peamiselt parmupille ja elektroonikat, lastes kuuldavale mõjutusi techno`st, joiust, räpist ja folgist. Kehastades ürgse ja tänapäevase tehnoloogia, samuti iidse ja nüüdisaegse mõtlemise sümbioosi, on tema eesmärk tekitada heli, mida kunagi varem pole kuuldud. Ja kes ei mäletaks Meisterjaani tähelendu aastatagusel Eesti Laulu konkursil, kus ta pääses finaali muusikataevasse tõusnud hitiga "Parmupillihullus".

Külastasime ka hostelit "Koolimaja". Voodikoht selles nõukaaegses koolimajas maksab 100 eurot, samas olemas nii korralikud pesemisvõimalused, kui tualetid.

Neil kel rahakotis puhub tuul või kes armastavad looduse rüpes unne suikuda, on võimalus püsti panna telk väga hästi organiseeritud ja turvalises telkas. Festivalile on luba tuua ka oma lemmikloomi.