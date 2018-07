Kõrvutades keskmisi suvetemperatuure aastatel 1948-1977 ja 1988-2017, võib märgata mitmeid muutusi: Eesti suvede keskmine temperatuur tõusnud, kuid mitmes populaarses suvituskohas sootuks langenud.

USA ilmateenistuse NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ja ilmaennustuskeskuse NCEPi (National Centers for Environmental Prediction) andemete põhjal valminud kaarti vaadeldes võib öelda, et suveilmaga on asjalood läinud täitsa tagurpidi.

Põhjamaises Norras on keskmine temperatuur tõusnud paiguti 6 kuni 11 kraadi võrra, Itaalias ja Kreekas langenud piirkonniti kuni kolm kraadi.

Mandri-Eestis on suvi läinud soojemaks 0,5 kuni 1 kraadi võrra, Saaremaal aga kuni pool kraadi jahedamaks.

