Mees ütleb, et uuringute ja loomingulisuse ühendamine talle sobib. "a tahaks olla pigem tegija kui see, kes teiste tegemisi analüüsib ja kritiseerib. Kuna olen esimeselt hariduselt muusik, siis valisin oma uurimustöö teemaks soundtrack'i kui alternatiivse metanarratiivi – lahti seletatuna siis sellise filmimuusika ja jutustatava loo suhte, kus vahekord on paigast ära ja kus muusika ei ole mitte illustratiivne taust, vaid muutub ise domineerivaks stooriks, andes vastuolulist infot silmaga saadava narratiivi kohta."

"Üldiselt astusin sisse ikka režissöörina, aga see on ju pigem puhtpraktiline kui uuriv-analüütiline amet. BFM katsetab esmakordselt rakenduslikku doktorantuuri, ehk siis sellist õppimisvõimalust, kus tegu pole mitte ainult uuringutega, vaid ka loomingulise tööga," selgitab Mart.

Mart uurib, kui palju on võimalik vaatajaga manipuleerida ning mitut erinevat "tõe" tasandit vaataja vajab või suudab välja kannatada, kui ta on oma mugavustsoonist väljas ja info saabub temani mittetraditsioonilisi kanaleid pidi. "Uurimustööga saadav info tuleb vormistada kunstilisse vormi: minu doktoritööks jääb televisiooni miniseriaal."

Miks otsustas aga Mart kohe pärast magistrantuuri edasi õppida? "Ütleme nii et soe on sees ja mis siin ikka oodata. BFM on hea atmosfääriga kool, kus inimesi ühendab kirg audiovisuaalse loomingu vastu." Pausipidamist ta ei kaalunud. "Pausidega on selline asi, et nendega harjub kiiresti ära – nagu ka töörütmiga. Nooruses mõtlesin, et teen väikese pausi, kui esimesest ülikoolist poolepealt ära tulin – aga see paus kestis tosin aastat!"

Kui doktoriõpe läbi, saab Mardist filosoofiadoktor. "Kui just ei mõelda välja mõnda uut ja põnevat nimetust, nagu kinodoktor. See muuseas on täiesti võimalik, sest ka kool, kus ma olen viimased ligi kakskümmend aastat hingekirjas olnud, on selle aja jooksul pidevalt oma nime muutnud," ütleb ta. "Alustasin pedagoogikaülikoolis, siis pidin ümber õppima, et olen Tallinna ülikooli kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tudeng ning lõpuks sain diplomi, kus ilutseb BFM. Selliste säravate diplomitega on uhke kunagi töötu olla!"

Muidugi tuli Mardil doktorantuuri astumiseks läbida ka vastuvõtukatsed. "Need on need toredad hetked, kui tunned ennast jälle koolipoisina ja istud komisjoni vastas, hirmuhigi mööda selga alla nirisemas," sõnab ta. "Kõigepealt vormistasin oma doktoriõppe kavandi ja muud vajalikud plaanid-graafikud-ajakavad. Pidin leidma pädevad juhendajad, kelleks olid nõus hakkama Saksamaalt pärit doktor Dirk Hoyer, kes on uurinud kunsti ja utoopia omavahelisi suhteid ning doktor Kaire Maimets, kelle doktoritöö uuris Arvo Pärdi loomingu kasutamist filmides."

Erialale kandideeris 10 inimest ning vastu võeti neli ehk ühele kohale kandideeris kaks ja pool inimest. "Arvestades, et tegu on uue doktoriõppega, oli kandidaate üsna palju – mitte nii vägevalt, kui alati populaarsetele aladele, kuid siiski," arvab Mart.

Sander on nii-öelda uue eluetapi eel elevil ning dokotorantuuri ei karda. "Doktorantuur on väga motiveeriv, et hoida mind süvitsi tegelemas mingi huvitava teemaga, mis võib-olla muidu minu püsimatuse tõttu tahaplaanile jääks." Paralleelselt jätkab mees ülikoolis ka loengute andmist. "Juba õpingute ajal andsin külalisena loenguid muusikaajaloost, täpsemalt inimhääle arengust salvestatud muusika ajajärgul."