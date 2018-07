Pirita rannas käinud Sinilipu komisjoni kinnitusel ei ole reede hommikuse seisuga Pirita rannas sinivetikaid. Komisjon otsustas seega Pirita randa sinilipu alles jätta, vahendab ERRi uudisportaal.

Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand või väikesadam on keskkonnasäästlikult majandatud, puhas ja turvaline. Nädala esimeses pooles tekkis võimalus, et sinilipp tuleb langetada rannast leitud sinivetikate tõttu.

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri sõnul on sinivetikas on kindlasti Soome lahel veel olemas, aga see kas ta jõuab randa tagasi, sõltub tuule tugevusest ja suunast.