Mozzarella juustu on enamik meist mekkinud – kui palju tead aga burrata juustust?

Mozzarella on poolpehme Itaalia juust, mis valmib vesipühvli piimast. Burrata puhul astutakse mozzarellast aga samm edasi – burrata on mozzarella juust, mis vormitud justkui taskukeseks ning täidetud pehme kohupiima ja kreemiga. Niisiis teeb burrata võluvaks just see, mis peitub tema sees.

Burratat serveeritakse tavaliselt toatemperatuuril.

Kuidas maitseb omapärane ja eestlastele veidi võõras burrata juust? Degusteerijad panid oma mõtted kirja:

- See on mõnus ja kerge eine. Minu meelest ideaalne salatiga või siis lihtsalt õhtul ampsata koos tomati ning kerge soola ja pipraga.

- Tõeliselt mahlane juust. Peale vaadates ei paistnud see NII maitsev, aga mis seal sees peitus.. kui hea!

- Proovisin seda ciabatta ja tomatiga. Väike törts oliiviõli peale, natuke soola ja pipart – valmis vaimustav maitseelamus!

- Väga pehme ja kerge.

- Mina küpsetaksin sellest hea meelega ka tomati-mozzarellapirukaid. Tõeliselt hea alternatiiv tavalisele mozzarellale.

- See näeb välja nagu klopitud munavalge, maitselt meenutas aga veidi kitsejuustu. Proovisin seda kodus näkileibadega ja kooslus oli üllatavalt. Mõnel nädalavahetuse hommikul (kui on justkui tähtsam päev ja tahaks end hellitada) võiks seda kasutada näiteks võileivamaterjalina.

Burrata juustu saab osta Tallinna Kaubamajast ja Stockmannist. Lisaks saab seda soetada e-poest SIIN!