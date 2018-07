Helsingis asuv Finlandia-talo nimeline konverentsikeskus muutub mõne päeva pärast rahvusvaheliseks pressikeskuseks, mis võõrustab suurt hulka ajakirjanikke, kes on saabunud kajastama 16. juulil toimuvat Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist.

Keskuse nimeks saab „Probably the Happiest Press Center in the World“ ehk „Tõenäoliselt kõige õnnelikum pressikeskus maailmas“, vahendas Iltan-Sanomat. Selline nimetus on ainest saanud märtsis avaldatud raportist, mille kohaselt on just Soome maailma kõige õnnelikum maa.

Kuna soomlased soovivad oma külaliste eest hästi hoolitseda, on keskuse juurde loodud ka saunaala, kus ilutseb eestlaste paadisaun. Helsingi turundusjuhi Hanna Mänty sõnul kasutati kõnesolevat vaatamisväärsust, kuna seda on kerge paigaldada. Sama sauna eksponeeriti ka talvel Helsingis toimunud tehnoloogiakonverentsil Slush. Mänty lisas, et saun on saanud juba palju kõlapinda.

Valitsuse brändieksperdi Meira Pappi sõnul on eesmärgiks rõhutada Soome tugevusi. „Võti on näidata, kui funktsionaalne ja usaldusväärne on Soome, et nii kiirelt suudeti selline kohtumine korraldada,“ rääkis ametnik ning lisas, et samuti soovitakse näidata Põhjamaade jätkusuutlikkust.

Trumpi ja Putini kohtumise ajaks on Soome oodata 1463 akrediteeritud ajakirjanikku. Meediaesindajaid sõidab meie naabrite juurde 61 riigist.