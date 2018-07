Ruhnut mandriga ühendav parvlaev Runöle on pandud uus mootor ning laev väljub täna taas kell 18.00 Pärnu-Ringsu liinil.

Kihnu Veeteed kirjutab oma kodulehel, et reisikiirkatamaraan naaseb liinile ning edasised väljumised alates 14. juulist toimuvad graafikujärgselt. Sõiduaeg võib siiski olla tavapärasest pikem - umbes 30 minutit. Sellest tulenevalt võib esineda hilinemisi väljumiste aegades.

ERRi andmetel tuleneb sõiduaja pikenemine sellest, et Runöle on paigaldatud uus mootor, mis vajab sissesõitmist. Esimesed proovisõidud on siiski tehtud ja laevafirma usub, et nüüd peaks parvlaevaga kõik korras olema.

Parvlaev Runö läks rikki enne jaanipäeva ning Ruhnul puudus kolme nädala jooksul otsene ühendus mandriga. Ühendust toimus läbi Saaremaa.