Peterburis toimub juuli viimasel pühapäeval tähistaval Venemaa sõjalaevastiku päeval taas suur sõjalaevastiku paraad. Kui mullu osales sellel maailma suurim aatomiallveelaev, 172 meetri pikkune Dmitri Donskoi, siis praegu on Severemorskist Peterburi poole teel 155 meetri pikkune aatomiallveelaev Orjol, vahendab The Barents Observer.

Orjol on üks põhjalaevastiku kolmest (Voronež, Smolensk ja Orjol) Oscar II klassi allveelaevast. Sellistel laevadel on kaks tuumareaktorit ning nende relvastuses on kuni 24 tiibraketti. Allveelaevad on 155 meetrit pikad ja kuni 18,2 meetrit laiad. Samasse klassi kuuulus ka 2000. aastal Barentsi meres uppunud Kursk.

Tavaliselt jälgib Venemaa sõjalaevastiku paraadil, mis tänavu toimub 29. juulil, ka president Vladimir Putin.