Laulja Ivo Linna rääkis Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et Eesti krooni tuleku järel terendas armastatud muusikule näljapajuk. "Meil oli poole aasta peale pakutud kolme esinemist. Ma usun, et paljud pillimehed loobusidki tegevusest ja otsisid uusi võimalusi."



Linna sõnul päästis tema muusikukarjääri juhuslikult tekkinud võimalust Soomest. "Tänu ühele mu sõbrale kutsuti Rock Hoteli Pauligi firma poolt Soome suusakeskustesse esinema. Me elasime nagu kuninga kassid. Olime kolm nädalat suusakeskuses koha peal. Esinesime igal õhtul kolm tundi, saime süüa ja juua ning tasuta ka suusavarustust. Olin juba üle neljakümne, kui hakkasin suuskadega mäest alla laskma," muigas Ivo Linna. "Nii et meil vedas. Roppu moodi vedas."



Eesti rahva ostujõud hakkas Linna hinnangul taastuma 1994. aastal. "Peolaudu vaadates on pilt selge. Kui ENSV saadeti ära lookas laudade ja tohutu arvu pudelitega, siis Eesti aja alguses olid asutuste jõulupidude lauad üsna kõhnukesed. Heal juhul pakuti klaasike vahuveini ja tikuvõileibu. Aga kümnendi keskel tekkisid juba cateringid, ettevõtetel tekkis raha ning inimesed said pidudel head-paremat maitsta."

