Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub" oli seekord juttu 1996. aastal toimunud kontsertturneest "Las jääda kõik, mis hea", kus ühendasid jõud Jaak Joala, Tõnis Mägi ja Ivo Linna. Joala jaoks jäi see karjääri viimaseks suureks ülesastumiseks lauljana.



Linna meenutas saates turnee kahetiste tunnetega. "Tuur läks väga hästi ja rahvast oli palju. Aga me läksime natuke sellele liimile, et hakkasime oma vanu lugusid liiga palju ümber tegema. Sain aru, et rahvale see eriti peale ei lähe. Mägi tegi oma "Vanast jõest" kauni aeglase variandi, aga rahvas vaatas pika näoga, et miks nad selle looga nii tegid? Sellist suhtumist oli laval tunda."

(Marko Mumm / Ekspress Meedia)





Kui üldiselt sujus turnee korraldus suurepäraselt, siis piletimüügiga jäädi tõsiselt jänni. "Kontserdid hilinesid kuni kolmveerand tundi, sest kui kaks sümpaatset vanaprouat müüvad pileteid, aga järjekord on kilomeetri pikkune, siis see kõik eriti kiiresti ei lähe."



Linna sõnul kohtusid kolm armastatud laulja aasta möödudes ning Joala tegi ettepaneku turneed korrata, kuid Linna ja Mägi ei haakunud ideega. "Tõnis ütles, et tema seda vana värki enam teha ei taha ja minu vastuväide põhines sellel, et me ei saa nii lühikese distantsi järel teist tuuri otsa teha. See poleks õnnestunud."

