Ajakirjanik Vahur Kersna ja trummar Jaak Ahelik rääkisid Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et Nõukogude Liidu kokkulangemine mõjus laial Venemaal ilma teinud Eesti muusikutest kõige rängemalt Gunnar Grapsile.



"Graps polnud nõus ühestki otsas järele andma. Kui ta oleks olnud nõus raskemast muusikast, mis toona polnud nii populaarne, veidi suunda muutma, oleks ehk asi läinud teisiti," meenutas Ahelik. "Ta käis kaks korda Ameerikas ja lootis, et kui ta on Venemaal populaarne, võiks ta ka USA-s läbi lüüa. Aga see ei olnud nii kerge."



Ahelik oli seisukohal, et Graps lootis 90ndatel pikka aega, et tal õnnestub Venemaa suurtele lavadele tagasi murda. "Ilmselt ta kartis, et kui ta oleks siin hakanud teistsugust muusikat tegema, siis poleks ta enam heavy'ga Venemaal löögile pääsenud."



Omal ajal Gunnar Grapsi Raadio Topi tööle kutsunud Vahur Kersna meenutas, et tegi 2001. aastal Grapsiga tema 50. sünnipäeva puhul intervjuu. "Tema endine elukaaslane oli ta paljaks teinud ning ta elas mingisuguse uue pruudi juures kuskil aguli kööktoas ja see intervjuu oli kurb. Grapsi tappis meeleheide, kurbus ja lootusetus," rääkis Kersna. "Väljast võid sa olla raudmees, aga seest oli ta hästi õrn ja habras."

