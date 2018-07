Neljapäeval ilmus Suurbritannia ajalehes The Guardian Soome majandusteadlase Timo Hämäläineni artikkel, milles muuhulgas juttu sellest, et Tallinna rannajoonele rajatav Reidi tee on hoiatav ja rumal näide sellest, kuidas rannajoon lõigatakse autoteega ära.

Tallinna linnapea Taavi Aasa sõnul eksib Hämäläinen Reidi teed läbivalt kiirteeks nimetades, sest maksimaalne sõidukiirus saab sel olema 40 kilomeetrit tunnis. Aas peab Reidi teed hoopis moodsaks lahenduseks, mille abiga muutub Tallinn jalakäija jaoks üha sõbralikumaks.

Artiklis mainitud mereäärne park, mille linn justnagu kaotaks, jääb Aasa sõnul alles ning osa Reidi teest kulgeb aladel, mis tänasel päeval on aktiivsest linnaelanike kasutusest väljas: "Sisuliselt on Tveri vraki juures merekaldal mahajäetud parkimisplats, mullavallid, hüljatud hoone ja kuni kevadeni ka võsa. Meie eesmärk on see ala linlastele avada."

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.