Armastatud artistid Marju Länik ja Ivo Linna rääkisid Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", kuidas kogenud esinejatel tuli segastel 90ndatel kohaneda uute meelelahutusasutuste ehk ööklubidega.



Marju Länik tunnistas, et on kuulnud lugusid ööklubides tulistamiste kohta, kuid ise on ta vaid korra sattunud väga ebameeldiva olukorra keskele. "Tulime tantsupoistega ükskord Tartus Atlantisest esinemast ja istusime minu punasesse autosse, et ära sõita. Ühed kantpead tulid auto juurde ja ütlesid mulle, et nüüd lähed Emajõkke ujuma," meenutas Länik.



"Õnneks säilitasin rahu ja viisakuse ning ei hakanud ülbitsema. Ütlesin kannatlikult, et laske meil ära sõita. Tegelikult oli ikka päris hirm ja see oli kohutavalt ebameeldiv. Kes teab, mis oleks juhtunud, kuid me oleks kas või ühe vale sõna öelnud."



Ivo Linna meenutas, et Rock Hoteli esinemised ööklubides jätsid talle tihti kummalise meki suhu. "Kui me läksime öösel kell kaks lavale, saime aru, et kedagi huvita, mis muusika tuleb. Oluline on ainult see, et muusika oleks vali ja trumm matsuks. Mitu korda rääkisime, et pange muusika maki pealt ja laske inimestel magada."

